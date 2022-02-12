الأهلي يطارد ريال مدريد وبرشلونة على منصة مونديال الأندية

يوم تاريخي عاشه النادي الأهلي بالفوز على الهلال السعودي (4-0) في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، ليواصل العملاق الأحمر مطاردته لكبار أندية العالم في البطولة.

الميدالية البرونزية التي حققها الأهلي هي الثالثة من نفس اللون في تاريخ مشاركاته السبع، التي بدأت عام 2005 واستمرت حتى العام الجاري، ليصبح العملاق المصري ثالث أكثر فريق في تاريخ البطولة حصدا للميداليات.

مطاردة الريال وبرشلونة

الأهلي تخطى بايرن ميونيخ الألماني وكورنثيانز البرازيلي، حيث حقق كل منهما ميداليتان، وبات الفريق الوحيد في تاريخ مونديال الأندية الذي يحصد 3 ميداليات.

ريال مدريد الإسباني على القمة برصيد 4 ميداليات جميعها ذهبية، وهو نفس عدد الميداليات التي حصدها مواطنه برشلونة، لكن الفريق الكتالوني حصل على 3 ذهبيات وفضية واحدة.

النادي الأهلي المصري حصد 3 برونزيات في أعوام 2006 و2020 و2021، مستغلا واحدة من فتراته الذهبية عبر تاريخه، بعد أن حقق لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر موسمين تواليا، وكذلك السوبر الإفريقي.

المشاركة الأفضل

حتى العام الماضي، كانت مشاركة النادي الأهلي في مونديال 2006 باليابان هي الأفضل، بعد أن سجل بطل إفريقيا 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، وحصد الميدالية البرونزية على حساب كلوب أمريكا بطل أمريكا الشمالية.

نسخة 2020 التي أقيمت في قطر، سجل خلالها النادي الأهلي هدفا وحيدا في فوزه على الدحيل (1-0)، ثم خسر من بايرن ميونيخ في نصف النهائي بثنائية نظيفة، قبل أن يهزم بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة البرونزية بعد تعادل سلبي.

وجاء عام 2022 ليشهد نسخة تاريخية للأهلي في البطولة، حيث حقق المارد الأحمر أكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية على حساب الهلال بطل آسيا.

الأهلي هزم مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في ربع النهائي بهدف نظيف، وخسر أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي بثنائية نظيفة، قبل أن يسحق الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة البرونزية، ليسجل الأحمر 5 أهداف في البطولة ويستقبل هدفين.

لكن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أكد أن فريقه سيعود العام المقبل للمشاركة في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، ليحقق حلم الوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة تحقيق اللقب.