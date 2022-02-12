عاجل.. فرنسا: نتخذ إجراءات لتمكين موظفينا وعائلاتهم من مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإليزيه، مساء أمس الجمعة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيتحدث مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين ظهر اليوم السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التى يريد الغربيون حلها "بالوسائل الدبلوماسية والحوار".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألمانى أولاف شولتز "أكدوا دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.