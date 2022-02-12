عاجل- الكرملين: بوتين يبحث مع ماكرون التصعيد حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف - بحسب وسائل إعلام روسية - إجراء الاتصال الهاتفى بين الرئيسين الروسى والفرنسى لبحث الأزمة الأوكرانية دون إعطاء أى تفاصيل. وتقول مصادر صحفية أن الاتصال الهاتفى بين بوتين وماكرون استمر ساعة وأربعين دقيقة، يُذكر أن ماكرون زار موسكو مؤخرا وبحث مع نظيره الروسى الوضع حول أوكرانيا، والحشود العسكرية الروسية على حدودها وفرص تسوية مشكلة "دونباس" بجنوب شرق أوكرانيا.

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