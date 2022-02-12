عاجل.. اتصال هاتفى بين بوتين وبايدن بشأن الأزمة الأوكرانية

ودعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، المواطنين الأمريكيين المتواجدين فى أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور.
وقال بايدن، فى مقابلة صحفية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، الجمعة: "على المواطنين الأمريكيين المغادرة الآن .. ما يحدث ليس مماثل للتعامل مع تنظيم إرهابى.. نحن نتعامل مع أحد أكبر جيوش العالم. الوضع مختلف تماماً، والوضع يمكن أن يصبح جنونى بسرعة".
وأضاف أن الولايات المتحدة لن ترسل القوات المسلحة إلى أوكرانيا، حتى من أجل إجلاء أمريكيين فى حال إقدام روسيا على الغزو.. مشيرًا إلى أنه فى حال حدوث مواجهة على الأرض بين القوات الأمريكية والروسية، ستبدأ حرب عالمية.
وردًا على سؤال عن ما سيدفع لإرسال القوات لإجلاء الأمريكيين من أوكرانيا، قال بايدن: "ليس هناك سيناريو مثل هذا سيكون الأمر بمثابة حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون والروس بإطلاق النار على بعضهم".
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