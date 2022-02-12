عاجل.. الخطوط الجوية الهولندية توقف رحلاتها إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال سفير هولندا لدى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الجمعة، إن حكومته نصحت رعاياها فى أوكرانيا بمغادرتها فى أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمنى فى البلاد. ونقلت هيئة البث الهولندية "ى.إن.آر" عن السفير الهولندى قوله، إن بلاده ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو فى غرب أوكرانيا.

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