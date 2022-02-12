هبوط اضطرارى لطائرة تابعة لطيران آسيا بعد اكتشاف ثعبان على متنها بمطار...

قررت شركة "طيران آسيا" تحويل مسار رحلة جوية محلية من العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم الخميس ‏الماضي، بعد أن رصد الركاب ثعبانا على متن الطائرة، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وتداول مستخدو "تيك توك" مقطع فيديو شاركه أحد مسافرى الرحلة، لثعبان طويل يختبئ فى مصباح إضاءة علوي أثناء الرحلة التي كانت متجهة إلى تاواو في ماليزيا.

وأكدت شركة "طيران آسيا" فى بيان لها وقوع الحادث بالفعل، لكنها ذكرت أنه "نادر للغاية".

وفور العلم بوجود الثعبان، قرر قائد الطائرة تحويل مسارها إلى مدينة كوتشينغ الماليزية كإجراء احترازي لتطهيرها بالبخار، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وقالت شركة الطيران الآسيوية إن الثعبان لم يصب أحدا.

وذكرت هيئة الطيران المدنى الماليزية أن الحادث تم التعامل معه بشكل جيد للغاية، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر الحادث.