نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي السعودية 2022 تسجيل دخول حساب مايكروسوفت لكافة الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي السعودية 2022 الجديد والذي من خلاله يتم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدم علي المنصة . فمنها برنامج الجدول المدرسي 2022 مفعل منصة مدرستي الذي يتاح من خلالها التعرف علي تفاصيل الفصل . الدراسي الثاني كما يتم معرفة طريقة الاستعلام عن النتيجة منصة مدرستي كذلك من الخدمات الهامة أيضاً وهي منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت . كافة تلك الخدمات والعديد منها تتم عبر تسجيل الدخول madrasati.sa . الرابط الرسمي الخاضع لوزارة التربية والتعليم السعودية كذلك يبحث طوال العام كافة الطلاب عن مواعيد الحصص في منصة مدرستي 2022 . والتي يتم التعرف عليها بخطوات بسيطة للغاية ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف علي كافة تفاصيل المنصة . عبر رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية 2022 .

رابط منصة مدرستي السعودية وتسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز منصة مدرستي

يتم تسجيل دخول حساب مايكروسوفت علي منصة مدرستي التعليمية بالسعودية عبر الخطوات التالية :-

علي كل طالب داخل المملكة العربية السعودية يتم تسجيل الدخول علي موقع منصة مدرستي السعودية . كما بعد الدخول علي الصفحة الرئيسية في منصة مدرستي يتم الضغط علي تسجيل الدخول . كذلك يتم اختيار قائمة تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز منصة مدرستي . يتطلب بعد ذلك تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب المفعل علي منصة مدرستي . كما من الضروري تسجيل دخول حساب مايكروسوفت يتم تسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب . يتم بتلك الخطوات تسجيل الدخول علي المنصة والتعرف علي برنامج الجدول المدرسي 2022 مفعل منصة مدرستي . بجانب الاستعلام عن النتيجة في منصة مدرستي وغيرها من الخدمات .

رابط منصة مدرستي السعودية و طريقة الاستعلام عن النتيجة منصة مدرستي

موقع المنصة منصة مدرستي يتم من خلاله معرفة نتائج الطلاب للفصول الدراسية المختلفة . كما يتم ذلك عبر الخطوات التالية :-

في بداية الخطوات يتم تسجيل الدخول madrasati.sa الموقع الرسمي . كما أن طريقة الاستعلام عن النتيجة منصة مدرستي تتم عبر تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز الخاص بالطالب . كذلك بعد الخطوات السابقة يتم اختيار قائمة التقويم من الصفحة الرئيسية . من قائمة التقويم في منصة مدرستي يتم اختيار خانة البحث ومن ثم قائمة المستند . بعد تلك الخطوات تفتح صفحة جديدة تحتوي علي بيانات النتائج بشكل كامل .

خطوات طريقة الاستعلام عن النتيجة منصة مدرستي من خلال نظام نور

تتيح منصة مدرستي السعودية أيضاً التعرف علي كافة النتائج عبر منصة نظام نور بالخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول بحساب الطالب المفعل علي منصة نور الرسمية .

كما يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب في الخانة المخصصة .

كذلك بجانب تسجيل كافة البيانات المطلوبة علي نظام نور الرسمي الخاضع إلي المنصة منصة مدرستي .

. يتم بعد ذلك اختيار قائمة “إشعار أكاديمي” ثم الضغط علي قائمة عرض النتيجة .

الخدمات المتعددة التي تقدم علي المنصة عبر رابط منصة مدرستي السعودية

كما ذكرنا في بداية المقال بأن خدمة برنامج الجدول المدرسي 2022 مفعل منصة مدرستي يتم تقديمها بجانب العديد من الخدمات علي منصة مدرسة مدرستي كالتالي :-

الخدمة الجديدة التي أتيحت علي منصة مدرستي السعودية وهي خدمة مصحف مدرستي . كما يتم إتاحة كافة الأهداف التعليمية علي منصة مدرستي في قائمة خاصة بها علي الصفحة الرئيسية . كذلك بجانب قائمة إثراء المعلومات المتعلقة بنواحي متعددة ليتمكن الطلاب من معرفة معلومات متعددة عبر قائمة “بنك الإثراء” كما من خلال منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت يتم التعرف علي كافة أخبار المدارس عبر قائمة الإعلانات . هناك قائمة تحكيم المحتوي علي منصة مدرستي التعليمية التي يقوم بالإشراف . عليها المشرف التربية وهي خاصة بمحتوي المناهج الدراسية المختلفة . كذلك بجانب الخدمة الرائعة علي منصة مدرسة مدرستي وهي إمكانية حضور الحصص الدراسية والتفاعل مع المعلمين .

رابط منصة مدرستي السعودية الرسمي الخاضع لوزارة التربية والتعليم السعودية والذي من خلاله يتم التعرف علي . برنامج الجدول المدرسي 2022 مفعل منصة مدرستي بجانب العديد من الخدمات المختلفة علي منصة مدرستي التعليمية .