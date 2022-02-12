نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في جميع الفئات والأقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على مستوى جميع الفئات والأقسام التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، حيث نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من المنزل اون لاين على مستوي جميع المحافظات العراقية

الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها فى جميع المحافظات العراقية، حيث سبق وان وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط الكتروني بامكانكم من المنزل استخدامه بمنتهى السهولة إجراء الكشف والاستعلام عن تلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث بشكل مؤخر تقدم عدد كبير من الطلاب وصل عددهم الى 30 الف طالب وطالبة على القبول الموازي، عليه تم الانتهاء من أعمال جرد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي ليتم نشرها الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي تم تفعيله بشكل مؤخر لخدمة جميع الطلاب والطالبات شتي المحافظات العراقية على الحصول على خدمات تعليمية متعلقة سواء بالقبول الموازي او شتى المراحل التعليمية الاخرى من المنزل فى ظل أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، لذا سنتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهي السهولة

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

للاستعلام عن نتائج القبول الموازي على الطالب أو الطالبة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية بمنتهي السهولة عند اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الاولى:- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عند الدخول على الرابط التالي”هنا“

الخطوة الثانية:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على خانة استعلام حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة على الفور سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على شكل بامكانكم مشاركتنا به فى صندوق التعليقات التي بالاسفل حتى نساعدكم على الفور بالحصول على تلك النتائج