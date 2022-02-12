موسيماني يتحدث عن برونزية المونديال.. وبطاقات الهلال الحمراء

قال مدرب الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، إن ظفر ناديه ببرونزية كأس العالم للأندية 2021 أفضل من تلك التي حققها العام الماضي.
وبنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف نظيفة، حقق الأهلي المصري، اليوم السبت، الانتصار على الهلال السعودي.
وبهذا الفوز العريض، أحرز الأهلي المركز الثالث في مونديال الأندية، للمرة الثانية على التوالي، والثالثة بتاريخه.
وعقب نهاية المباراة، قال موسيماني لقناة "أبوظبي الرياضية": "البرونزية تعني لنا الكثير، لم نتحسن بالنظر لمركزنا العام الماضي، ولكنني سعيد والجمهور سعيد لقد عملنا بجد".
وتابع: "قدمنا أفضل ما لدينا.. عانينا من غيابات وميدالية هذا العام أفضل من ميدالية العام الماضي".
وأضاف: "كانت مباراة صعبة للمنافس بسبب طرد لاعبيه، ولكن قبل طردهم كنا أقوياء وسجلنا أهدافا وهم مكتملين".
وعن أبرز إيجابيات مونديال الأندية خلال الموسم الجاري، أوضح موسيماني: "اللعب ضد كل الظروف وفقدان العديد من اللاعبين للغيابات والإصابات مثل إصابة محمد الشناوي وبيرسي تاو وأكرم توفيق، لكننا أظهرنا روحا كبيرة".
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