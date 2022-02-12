عاجل- الخارجية الإسبانية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حثت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم السبت مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، كما حثت رعاياها المتواجدين هناك على التفكير بشكل جاد فى مغادرة البلاد، وذلك بسبب مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا.





وأفادت الوزارة - على موقعها الإلكترونى حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية - بأنه "نظرا لتقلب الأوضاع الأمنية، فإننا ننصح بعدم السفر إلى أوكرانيا.. وننصح جميع المواطنين الإسبان الموجودين فى البلاد بالتفكير بجدية فى خيار المغادرة مؤقتا عبر الرحلات الجوية فى ظل الوضع الحالى". تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا فى ظل مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا قد يحدث "فى أى وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

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