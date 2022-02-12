بوتين يبحث مع نظيره البيلاروسى رد واشنطن والناتو على المقترحات الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسى أجرى محادثة هاتفية اليوم مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ولقد ناقش الرئيسان بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائى بين البلدين، والموقف المتعلق برد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى على المقترحات الروسية من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية طويلة الأمد لأمن لروسيا.
وأشار إلى أن بوتين ولوكاشينكو اتفقا على المزيد من الاتصالات الشخصية بينهما مستقبلا.
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