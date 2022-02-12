عاجل- الخارجية التشيكية تحذر من السفر إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحثت الوزارة - فى بيان نقله راديو "براغ الدولى" فى نشرتهالناطقة بالإنجليزية - رعاياها المتواجدين فى أوكرانيا بمغادرة البلاد.

وقررت الوزارة إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا، ومع ذلك، فإن السفارة التشيكية فى كييف ستواصل العمل فى الوقت الحالى.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا فى ظل مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا قد يحدث "فى أى وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى "جو بايدن" ونظيره الروسى "فلاديمير بوتين" سيناقشان الأزمة هاتفيا فى وقت لاحق اليوم، يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه واشنطن لإرسال 3000 جندى إضافى إلى بولندا لينضموا إلى 1700 جندى أخر متواجدين بالفعل هناك.