الاردن .. الخارجية تدعو الأردنيين في أوكرانيا إلى تسجيل بياناتهم للتواصل معهم

دوت الخليج :- دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات التواصل معهم من خلال الرابط الالكتروني: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form. ‏‎وقالت في بيان صحافي انه ولطلب المساعدة في الحالات الطارئة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة الأردنية في أنقرة على الخط الساخن (00905384419586) أو المكتب الثقافي في كييف (00380939361181) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777). --(بترا)

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