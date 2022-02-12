التحالف العربى: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وأكد التحالف -فى بيان مقتضب نقلته قناة الإخبارية السعودية- أن محاولات المليشيا الحوثية استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائى. وأعلن التحالف العربى، مساء أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية فى صنعاء ضد مواقع تابعة لميليشيات الحوثى استجابة للتهديدات التى تشكلها المليشيا. وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس الأول، تدمير مسيرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولى، فيما أشار إلى أنه نتيجة لعملية الاعتراض تناثرت بعض الشظايا للطائرة داخل المحيط الداخلى للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين.

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