عاجل.. تحرير الطفل السورى فواز قطيفان

جدة - نرمين السيد - وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" المحلية: "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية فى مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن فى الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".

وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء تعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأى عام.

وانقطعت الاتصالات بين خاطفى الطفل السورى فواز القطيفان، وبين ذويه فى محافظة درعا جنوبى سوريا، بعد تحول عملية الخطف وتعذيب الطفل الضحية إلى قضية رأى عام فى سوريا، خصوصا إبان الاهتمام الذى حظيت به من قبل وسائل الإعلام الوطنية.

ونقلت "سبوتنيك" عن ذوى الطفل المخطوف بأنه "حتى الآن لم يعاود الخاطفون الاتصال معهم للاتفاق على كيفية تسليم الفدية مقابل تسليم الطفل فواز لذويه".

وأكدت أهل الطفل المخطوف أنهم "تمكنوا منذ يومين من جمع مبلغ الفدية المطلوب وقدره 500 مليون ليرة سورية، وقد أرسلوا رسائل للخاطفين بخصوص الأمر، إلا أن الخاطفين لم يجيبوا بأى رد".