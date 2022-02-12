عاجل.. ليبيا تدعو رعاياها فى أوكرانيا إلى مغادرتها حال وجود خطر على سلامتهم

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية عن بيان للوزارة مساء اليوم السبت، إنّ الخارجية الليبية "توصى جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضى الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم، نتيجة الوضع الذى تعيشه المنطقة حالياً، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة"، كما دعت الوزارة المواطنين الليبيين الراغبين فى السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم فى الوقت الراهن.

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