أخبار اليمن : العفريت ومات ليبقى .. توقيع مجموعتين قصصيتين للشاعر أوس الإرياني

العفريت ومات ليبقى .. توقيع مجموعتين قصصيتين للشاعر أوس الإريانياقامت "مؤسسة بيسمنت الثقافية"، يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022م، فعاليتها رقم ٤٤٤ بإقامة فعالية ثقافية من فقرتين. الأولى: تضمنت قراءة نقدية وتوقيع كتابين "العفريت" و "مات ليبقي" وهي مجموعات قصصية من أنتاج الأديب والشاعر أوس الإرياني.والفقرة الثانية كانت معرض فني بعنوان (هيا جاليري) الذي تضمن مجموعة من اللوحات والقطع الفنية والزخرفية للفنانة التشكيلية الشابة هناء هبه.

بدأت الفعالية بقراءة الشاعر أوس الأرياني لبعض من نصوصه المنشورة في المجموعتين القصصيتين. تلى ذلك حديث للأديب والناقد ثابت محمد، تطرق فيه إلى الإستعارات والمضامين التي أوجدها الكاتب في نصوصه مع تقاطعات أدبية أوردها الكاتب في هذه النصوص مع التراث والتاريخ بما فيه من التكثيف والإدهاش والمفاجئة.

تحدث بعذ ذلك الأديب والشاعر زياد القحم وإستعرض نصوص من الكتابين مع تقديم ملاحظات وتحليلات عميقة لهذه النصوص. كما إستعرض آلية وتكنيك سير القصص، وأشاد بالوعي البلاغي والقضايا الإنسانية العميقة في المجموعتين القصصيتين. وفي الأخير قام الأديب أوس الأرياني بتوقيع مجموعة من الكتب التي أهداها لجمهوره.

في الفقرة الثانية من الفعالية والمخصصة للمعرض الفني، صعدت الفنانة هناء هبه إلى المنصة وتحدثت عن نفسها ومسيرتها الفنية ومعرضها (هيا جاليري) وعملها في مركز "هيا جاليري" للأعمال الفنية والتشكيلة الذي تديره. كما خصصت حديثها لشرح الأعمال الزخرفية واللوحات المعروضة في المعرض. بعد ذلك انتقل الجمهور لمشاهدة المعرض التشكيلي (هيا جاليري) وبذلك اُسدل الستار على نهاية الفعالية

