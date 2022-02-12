صور وفيديو للطفل السوري ترصد حالته بعد إفراج الخاطفين عنه

بعد الإفراج عنه من قبضة مختطفيه، نشرت بعض المواقع السورية المحلية صورة الطفل فواز قطيفان مع السلطات السورية، قبل أن يظهر أول فيديو للطفل بحضن أبيه.

وكانت مصادر سورية قد أشارت إلى الإفراج عن الطفل فواز قطيفان في بلدة إبطع بريف درعا جنوبي سوريا، بعد مدة على اختطافه.

وأظهرت الصور الطفل فواز بصحة جيدة، وظهر جالسا جوار عنصرا من السلطات السوريةكما نشرت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل في حضن أبيه، بعد العودة لمنزله، وبدا عليه الصدمة، بينما أحاطه عدد من الأقارب والأصدقاء الذين باركوا لوالده بعودة فواز.

قصة الطفل السوري بدأت في الثاني من نوفمبر الماضي، عندما كان متوجها في الصباح الباكر إلى مدرسته، قبل أن يتفاجأ بأربعة أشخاص بينهم امرأة يستقلون الدراجات النارية، قاموا باختطافه بقصد طلب فدية من عائلته.

وكان مبلغ الفدية مرتفعا جدا، إذ طلب المختطفون نحو 700 مليون ليرة سورية، وبعد مفاوضات طويلة خفضت العصابة المبلغ إلى 500 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 140 ألف دولار.

وقامت العائلة المفجوعة ببيع كل ما تملك، لكنها لم تستطع تأمين المبلغ المطلوب، فقام الخاطفون بأسوأ ما يمكن تصوره لأي إنسان، إذ قاموا بتعرية الطفل وضربه بشكل وحشي وأرسلوا الفيديو للعائلة من أجل الضغط عليها ودفع الفدية.

عندها، بدأ الوالدان بنشر القصة على نطاق واسع، وطلب المساعدة لتأمين المبلغ، حيث تصدرت عبارة فواز "مشان الله لا تضربوني" جميع مواقع التواصل الاجتماعي.