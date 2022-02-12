عاجل.. الخارجية الدنماركية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة -فى بيان لها نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم السبت- أنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفارة الدنماركية فى كييف لا تزال مفتوحة وتعمل فى الوقت الحالى.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال من الممكن مغادرة أوكرانيا بالطرق الجوية العادية والطرق البرية والسكك الحديدية، وبالتالى يتم تشجيع الدنماركيين فى أوكرانيا على مغادرة البلاد.. مضيفة أن السلطات الدنماركية لا يمكنها ضمان مساعدة رعاياها الذين يختارون البقاء فى أوكرانيا فى وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا فى ظل مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا قد يحدث "فى أى وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.