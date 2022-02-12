عاجل- استمرت ساعة.. ماذا جرى بين بوتين وبايدن فى مكالمة التحذير من الغزو؟

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، بدأ الرئيسان الأمريكى جو بايدن والروسى فلاديمير بوتن مكالمتهما الهاتفية التى تحظى بمتابعة وثيقة بشأن أوكرانيا، فى حين حذرت الولايات المتحدة من أن غزو روسيا لجارتها ربما يكون وشيكا.
وبحسب البيت الأبيض، شدد بايدن على أنه "فيما تبقى الولايات المتحدة مستعدة للجوء الى الدبلوماسية، بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا، نحن مستعدون فى الوقت نفسه لسيناريوهات أخرى".
وتطرق بايدن لتصعيد الحشد العسكرى لروسيا على الحدود الأوكرانية. وقد أوضح بايدن أنه فى حال توغلت روسيا مجددا فى أوكرانيا فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم ويفرضون عليها عقوبات فورية ومؤلمة.
وجدد الرئيس بايدن التأكيد أن أى غزو روسيا مجددا لأوكرانيا ستنجم عنه معاناة إنسانية واسعة النطاق، وتسيء لمقام روسيا.
وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن أبلغ بوتن بأنه إذا غزت روسيا أوكرانيا سيكون هناك رد "حاسم وسريع".
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