عاجل- الخارجية الفرنسية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية - أنه فى سياق التوترات التى أحدثها تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا، يوصى بتوخى المزيد من اليقظة، ولا ننصح بشدة بالسفر إلى المناطق الحدودية الشمالية والشرقية.
وأشارت الوزارة إلى أنه ينصح بتأجيل جميع الرحلات إلى أوكرانيا، مضيفة أنه سيتم مواصلة تحديث هذه التوصيات وفقا للمعلومات المتاحة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا فى ظل مخاوف من غزو روسى محتمل لأوكرانيا قد يحدث "فى أى وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.
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