نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس بوابة نتائج التعليم الأساسي التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 مصر من أكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف خلال الساعات الماضية، وذلك نظراً لظهور وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الإعدادي منذ قليل في محافظة القاهرة، وجاءت النتائج مبشرة جداً ونسبة النجاح تخطت 75%، وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية يجب الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022، الذي توفره وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة إلكترونياً، دون الذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية لاستخراج النتيجة، حفاظاً على الطلاب والطالبات من الإصابة بفيروس كرونا الخطير، لذلك نقدم لكم هذا المقال وسوف نترك لكم رابط وموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج النتائج.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

نجحت وزارة التربية والتعليم رغم ظروف كورونا ومخاطر إجراء الامتحانات في الخروج بها إلى بر الآمان، وقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لتوفير الحماية الكافية للطلاب والطالبات داخل مقار اللجان، وذلك بتعقيم اللجان والحرص على تنفيذ كافة تعليمات وزارة الصحة من لبس الكمامات والتباعد وغير ذلك من الإجراءات المتبعة.

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج النتائج إلكترونياً، ويتم ذلك باتباع الخطوات والطريقة التالية لاستخراج النتيجة.

الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية.

إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة واختيار نتائج الصف الثالث الإعدادي والنقر على “عرض” سوف تظهر النتيجة في الحال.

وزارة التربية والتعليم

حرصت وزارة التربية والتعليم كل الحرص على استكمال العام الدراسي رغم التحديات الكبيرة، وذلك حرصاً من الوزارة على مستقبل الطلاب وعلى تحصيلهم العلمي وتلقي المناهج الخاصة بهم، كما أن الوزارة وفرت التعليم الإلكتروني من خلال منصات التعليم المختلفة على اليوتيوب، ومن خلال بنك المعرفة التابع للوزارة والقنوات التعليمية الفضائية المتاحة لكافة الطلاب.

نتائج التعليم الأساسي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عبر موقعها الرسمي وموقع بوابة نتائج التعليم الأساسي. نتيجة الشهادة الإعدادية وجاءت النتائج مبشرة للغاية، وقد جاءت نسبة النجاح في محافظة القاهرة 73.2%. بنما وصلت نسبة النجاح في محافظة شمال سيناء إلى 79.2%. وتظهر نتائج جميع المحافظات تباعاً لذلك نقدم لكم هذا المقال ويحتوي على رابط استخراج نتائج الشهادة الإعدادية.