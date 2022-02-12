جدة - نرمين السيد - ويظهر فى مقطع فيديو منشور بوسائل التواصل الاجتماعى لوالد الطفل وهو يقوم بتقبيل الطفل وتم سماع صوت يطالبه بالضحك.
وفى وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام محلية بتحرير الطفل السورى المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية حريته.
وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" المحلية: "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية فى مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن فى الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".
وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء القيام بتعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأى عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد لقطات مؤثرة بعد عودة الطفل السورى فواز قطيفان لأهله (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.