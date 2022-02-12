شاهد لقطات مؤثرة بعد عودة الطفل السورى فواز قطيفان لأهله (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى مقطع فيديو منشور بوسائل التواصل الاجتماعى لوالد الطفل وهو يقوم بتقبيل الطفل وتم سماع صوت يطالبه بالضحك.

وفى وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام محلية بتحرير الطفل السورى المختطف فواز قطيفان بعد دفع فدية حريته.

وقال محمد قطيفان والد الطفل المختطف فواز قطيفان لإذاعة "شام إف إم" المحلية: "الخاطفون وضعوا الطفل فواز ضمن صيدلية فى مدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية، ونحن فى الطريق لاستلامه وهو بصحة جيدة".

وكانت عصابة قد خطفت الطفل المنحدر من محافظة درعا وأرسلت لذويه مقاطع فيديو أثناء القيام بتعذيبه قبل أن تتحول قضيته لقضية رأى عام.