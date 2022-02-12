الخارجية الدنماركية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

حثت وزارة الخارجية الدنماركية رعاياها على مغادرة أوكرانيا، في ضوء الوضع الأمني ​​الخطير في البلاد وحولها.

وأضافت الوزارة في بيان لها نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت - أنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفارة الدنماركية في كييف لا تزال مفتوحة وتعمل في الوقت الحالي.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال من الممكن مغادرة أوكرانيا بالطرق الجوية العادية والطرق البرية والسكك الحديدية، وبالتالي يتم تشجيع الدنماركيين في أوكرانيا على مغادرة البلاد.. مضيفة أن السلطات الدنماركية لا يمكنها ضمان مساعدة رعاياها الذين يختارون البقاء في أوكرانيا في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

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