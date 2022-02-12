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عمر شويل - جدة ينتظر طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية الآن، الاعلان عن النتيجة، حيث من المقرر ظهور نتيجة اعدادية الشرقية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقاً للسادة المسئولين في مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والذي اكدوا على أن كنترول الاعدادية بالشرقية قد استطاع من انهاء كافة الاعمال الخاصة باعتماد النتيجة من قبل الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وطمأن مسئولي كنترول الاعدادية بالشرقية بأن النتيجة مطمئنة ونسبة النجاح مرتفعة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس 2022:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية معرفة النتيجة، من خلال الرابط الالكتروني الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالشرقية والذي يتم عليه رفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي على مستوي المحافظة، حيث يمكن الحصول على النتيجة بإتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع بوابة الخدمات الالكترونية لمحافظة الشرقية.

* القيام بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض.

* ستظهر النتيجة بشكل مباشر تتضمن الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان الفصل الدراسي الأول 2022.

كما أننا على استعداد تام لمساعدة ابناؤنا طلبة وطالبات الاعدادية بالشرقية على معرفة النتيجة، فقط يتم ترك رسالة أو تعليق أسفل الموقع، يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سوف نقوم بالرد بعرض النتيجة، حيث أنه سيتم اعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتعد محافظة الشرقية من المحافظات المليونية والتي تشتمل على عدد كبير من الطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية، كما يهتم السادة أولياء الأمور في محافظة الشرقية بتعليم ابناؤهم وتسخير كافة الامكانات المادية لهم من أجل التفوق والحصول على درجات مرتفعة في كافة المواد خاصة في السنوات النهائية مثل الصف الثالث الاعدادي، والذي يأتي على رأس المرحلة الاعدادية، حيث ينتقل الطلبة والطالبات بعد ذلك إلى نوعين من الدراسة وفقاً للمجموع الحاصل عليه في الصف الثالث الاعدادي، وهذين النوعين من الدراسة هو الثانوي الفني أم الثانوي العام، وعادة ما يهتم السادة أولياء الأمور بإلحاق أولادهم بالثانوية العامة، خاصة الطلاب الحاصلين على مجموع كبير في الصف الثالث الاعدادي، لمعرفتهم السابقة بأن الثانوي العام سوف يؤهل ابناؤهم للالتحاق بالجامعات، خاصة ما إذا كان هؤلاء الأولاد متفوقين، حيث قد يؤهل المجموع في الثانوي العام إلى الالتحاق بكليات القمة.