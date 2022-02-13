فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكتبت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني: "فى غمرة التوترات الناجمة عن تمركز قوات روسية على حدود أوكرانيا ينصح بعدم السفر إلى المناطق الحدودية فى شمال البلاد وشرقها"، و"ينصح بتأجيل كل الرحلات إلى أوكرانيا".

وأوصت دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، رعاياها بأن يغادروا أوكرانيا فى سياق التوترات على الحدود الأوكرانية، بعدما أكدت واشنطن، الجمعة، أن غزوا روسيا لأوكرانيا قد يحصل "فى أى وقت".