إطلاق للنار قرب مكان حفل لجاستن بيبر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن المشاجرة وقعت فى حوالى الساعة 2:45 صباحا بالتوقيت المحلى فى المربع 400 من شارع إن لا سينيغا بوليفارد.

وصرح مصدر مطلع على الحدث لشبكة "CNN" بأن بيبر كان يقيم حفلا بمطعم ووقع إطلاق للنار، مشيرا إلى أن الفنان الكندى لم يكن فى المقدمة مباشرة.

وأضاف المصدر أن الفنان غادر الحفل مباشرة عند إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن "مشادة" نشبت بين عدة أشخاص أطلق خلاله مشتبه به أعيرة نارية ثم فر من مكان الحادث.

وفى بيان صحفى صدر ظهر يوم السبت، طلبت شرطة لوس أنجلوس مساعدة الجمهور فى التعرف على المشتبه به.