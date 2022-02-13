نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تيسير الكهرباء خطوات الغاء الخدمة وتصفية الاقساط الخاصة بالفواتير عبر الشركة السعودية للكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الشركات السعودية العديد من الخدمات التي تخدم مصلحة المواطن السعودي ومن أبرزها خدمة تيسير الكهرباء والتي توفرها الشركة السعودية للكهرباء ،وتعد الشركة السعودية للكهرباء من أهم الجهات المختصة التي تقدم الكهرباءلمختلف شرائح الشعب السعودي المقيم في المملكة العربية السعودية، وأيضا تقدم خدمات متنوعة ذات كفاءة وجودة عالية لمواطنيهاوخدمة تيسير الكهرباء من هذه الخدمات المهمة التي توفرها للمواطنين السعوديين

وتقدم هذه الخدمة للمواطنين لتسهيل أمور دفع الفواتير المترتبة عليهم وذلك للمواطنين الذين تتراوح قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم ما بين ٣٠٠ إلى ٣٠٠٠ ريال سعودي،وفي هذا المقال سوف نشرح لكم الطريقة الأسهل لإلغاء تفعيل خدمة تيسير الكهرباء .

إلغاء الاشتراك في خدمة تيسير الكهرباء

ومن أجل القيام بإلغاء خدمة تيسر الخاصة بالفواتير الكهربائية عبر موقع السعودية للكهرباء يجب عليك القيام بالأمور الآتية وهي على النحو التالي :-

– التأكد من دفع جميع فواتير لكهرباء القديمة غير المسددة

– تتم عملية التسديد بطريقتين هما طريقة التسديد على دفعة واحدة

أو بطريقة الدفع على أكثر من دفعة “برنامج تيسير”.

طريقة دفع فواتير الكهرباء:

– اعتماد الإنترنت للدفع لمواقع البنوك الرسمية .

– اعتماد طريقة “تفويض البنك” التي تقوم على لدفع من خلال

خصم مبلغ الفاتورة من الحساب البنكي للعميل .

– اعتماد الدفع بواسطة البرنامج الخاص بالبنك الموجود به حساب العميل.

– اعتماد الدفع عن طريق ماكينات ATM الخاصة بالبنك الموجود به حساب المستخدم.

– اعتماد الدفع بكتابة الشكات المصرفية .

– اعتماد الدفع من نقاط البيع الموجودة في مكاتب خدمة المشتركين.

طرقة تعطيل تفعيل خدمة تيسير:

– يتم ذلك عن طريق إلغاء الخدمة والدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع للشركة السعودية للكهرباء، ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وانقر على “إلغاء الخدمة” .

– بطريقة أخرى من خلال الاتصال بخدمة العملاء على رقم/ ٩٢٠٠٠١١٠٠ وطلب إلغاء خدمة تيسير.

– وأيضاً متاحة هذه الطريقة تنزيل تطبيق “كهرباء” التابع للشركة السعودية للكهرباء.

– بإمكانك ان تقوم بإرسال رسالة نصية على الرقم/ ٥٠٠١٢٠ وتحتوي على رقم اشتراك العميل مصحوباً برمز UFB#””.

-ارسال رسالة نصية محتواها طلب إلغاء تفعيل الخدمة وكتابة “رقم الاشتراك” بلأستعانة بحساب“العناية بالمشتركين” الموجود على تويتر .

برنامج تيسير لسداد المديونيات