نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا و الأوراق المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا، ويبحث المواطن السّعودي عن طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة، بكثافة كبيرة خاصة في الأيام الأخيرة، فقد بدأت وزارة الضمان الاجتماعي صرف المساعدات المقطوعة لجميع الأسر المستحقة للدعم، حيث أن شريحة كبيرة من الأسر والعائلات السعودية، تعتمد على هذه المساعدة لتحمل أعباء الحياة خاصة بعد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ووفرت الوزارة طرق مُبسطة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، والموارد البشرية توضح طريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة 2021، وقد أكدت الوزارة على ضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة للاستفادة من المساعدة المقطوعة، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا في السعودية

فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على شرح طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني تام، وذلك بما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم النقر على أيقونة البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. يجب على المتقدم أن يقوم بإنشاء حساب للمستخدم على البوابة، وذلك من خلال إضافة بيانات التسجيل المطلوبة. ثم إدراج رمز التحقق. قم بالنقر على خيار الموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على حقل “تأكيد”. إضافة رمز التحقق المرسل للمستخدم. إدراج البيانات الشخصية للمستخدم، وهي عبارة على النحو التالي ( إضافة الاسم رباعي، تحديد النوع، إضافة الحالة التعليمية، تحديد الوظيفة، إضافة العمر، إضافة العنوان البريدي). إدراج المستندات المطلوبة. ثم الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط. وأخيرا الضغط على خيار التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة

في حال التوافق مع شروط التقديم على المساعدة المقطوعة كافة، يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم مجموعة من الوثائق المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة، والتي تعتبر هي الأوراق الثبوتية التي يتم من خلالها التأكد من البيانات المُدخلة في الطلب، وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدة المقطوعة فيما يلي:

تقديم إثبات محل السكن.

ثم شرح وتعريف بقيمة الدخل.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية.

قم بتقديم سجل الأسرة.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب

تتم عملية الاستعلام عن المقطوعة من خلال استخدام رقم الطلب لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية. ثم الدخول إلى حقل الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. ثم إضافة رقم الطلب الخاص في الحقل المخصص له. إضافة رمز التحقق في المكان المخصص له. النقر على أيقونة العرض. سوف تظهر كافة تفاصيل المقطوعة من خلال رقم الطلب.

متى تودع المساعدة المقطوعة

وفقاً لما ورد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي ردت على سؤال العديد من المستحقين للمساعدة المقطوعة ، فإن موعد الصرف لا يتحدد للعامة، حيث أن هنالك اختلاف في مواعيد الصرف من مستفيد لآخر، ولكن في حال أن تم إيداع المقطوعة فيمكن للمستفيد الحصول عليها في الشهر التالي بعد تقديم الطلب وتلقي الرد، وذلك ما سيتم إعلامه للمتقدم من خلال أحد قنوان التواصل التي تم ضافتها في الطلب.