فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة 45 للعام الدراسي 2022-2023 العراق

فتح باب التقديم الى المعهد القضائي بدءًا من اليوم الأحد الموافق 13 من شهر فبراير للعام 2022 وفق ما تم الإعلان عنه من قبل مجلس القضاء الأعلى ببيانه الإعلامي اليوم للدورة 45 للعام الدراسي 2022-2023 ويستمر فتح باب التقديم والتسجيل حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر مارس المقبل للعام 2022، وذلك وفق شروط التتسجيل والتقديم المنصوص عليها بالمادة 7 من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976، وبإمكان راغبي التقديم امنطبقة عليهم شروط القبول سحب الإستمارة إلكترونيًا من الموقع الرسمي الإلكتروني مجلس القضاء الأعلى بالعراق واتباع خطوات التقديم بالترتيب.

فتح باب التقديم الى المعهد القضائي بالعراق 2022-2023

في نفس السياق السابق ذكره فإن المقبولين في المعهد القضائي العراقي وفق المادة 7 من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 بالفقرة الثالثة المنظم لعلاقة المقبول بالمعهد تتلخص في النقاط الإلزامية التالية:

أولًا يتفرغ تمامًا المقبولين بالمعهد القضائي للدراسة خلال المدة المحددة وفق القانون.

كذلك يعد الموظف المقبول بالمعهد بإجازة دراسية لمدة عامين.

أيضًا يتم تحديد علاقة غير الموظف بوزارة العدل العراقية عقد خاص، يتم منحه من خلال هذا العقد مخصصات شهرية تساوي ما يستحقه من راتب ومخصصات فيما لو تم تعيينه موظف.

أيضًا يلتزم كل من تم فصله من المعهد بإعادة كافة المستحقات المالية والمخصصات التي حصل عليها، ويثتسنى من ذلك الذي تم فصله بسبب مرض مانع مثبت من قبل لجنة رسمية طبية تفيد بذلك.

في النهاية يحق لوزير العدل العراقي قبول طلاب من الأقطار العربية، دون التقيد بشروط عدا فقط شرط التخرج من احدى كليات القانون المعترف بها.

شروط التقديم بالدورة 45 للعام الدراسي 2022-2023 بالمعهد

إضافة لما سبق ذكره فلراغبي التقديم للدورة 45 للعام الدراسي 2022-2023 انطباق الشروط الواجب توافرها المنصوص عليها بالمادة 7 من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976، ونذكرها بالترتيب التالي :

أولًا أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومتمتع بالأهلية الكاملة. كذلك شرط ألا يزيد عمر المتقدم وقت القبول عن 35 عام. أيضًا ألا يكون تم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة غير سياسية. كذلك أن يكون المتقدم لائق طبيًا وبدنيًا. كما يشترط أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسمعة والسلوك. أيضًا شرط أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات السياسة قسم قانون بالعراق أو احدى كليات القانون العراقية المعترف بها. أيضًا يشترط أن يجتاز المتقدم اختبار القوانين العراقية المحددة مسبقًا من قبل مجلس المعهد القضائي وفق الإجراءات المتبعة. كذلك يجب ألا يكون تم فصله من المعهد القضائي سابقًا. كما يشترط أن يكون المتقدم مارس بعد تخرجه لمدة ثلاث سنوات مهنة المحاماة، أو مارس احدى الوظائف القانونية أو القضايئة بمؤسسات الدولة ودوائرها الرسمية أو شبه الرسمية. في النهاية يعفى من الشرط السابق حملة شهادات الماجستير أو أعلى في الدراسات القانونية.

خطوات التقديم للدورة 45 للعام الدراسي 2022 /2023 عبر رابط المعهد القضائي بالعراق

في الختام على راغبي التقديم للدورة 45 للعام الدراسي 2022-2023 المعهد القضائي بالعراق اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: