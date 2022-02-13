البرازيل تسجل أكثر من 140 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلا الساعات الـ24 الماضية, 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و896 حالة وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل خلا الساعات الـ24 الماضية, 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و896 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أمس, بأن إجمالى عدد الاصابات فى البلاد بلغت 27 مليونا و425743, فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 638048.

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