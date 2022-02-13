قدم واطلب قرض الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية الشروط وخطوات ورابط التقديم

يستطيع أى مواطن بالمملكة للتقديم على قرض الأسرة إذا توفرت به عدة شروط سوف نوضحها بالمقال ومن خلال خطوات بسيطة وميسرة وسهلة نتبعها يمكن الحصول على القرض كما هو بالمقال الخطوات الواجب إتباعها للحصول على قرض الأسرة، حيث يعتبر بنك التنمية الإجتماعية في المملكة واحد من أهم البنوك التي تقوم بتقديم المساعدات والقروض والتمويلات إلى المواطنين في المملكة يقوم بتوفير الدعم إلى المواطنين المستحقين داخل المملكة بهدف تحسين المستوى المعيشي لهم وتلبية احتياجاتهم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومن ضمن القروض التي يوفرها بنك التنمية الإجتماعية لرفع المستوى المادي للمواطنين السعوديين والنهوض بالطبقات الفقيرة في ظل التطور الاقتصادي الذي تشهده أراضي المملكة قرض الأسرة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية:

للحصول على قرض الاسرة يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية من الأساس.

كما يشترط للحصول على القرض أن يحصل الموظف بالقطاع العام من وزارة الداخلية السعودية على تصريح بيانات بالإضافة إلى حصوله على تصريح أبناء عاملين.

يجب على الشخص المستفيد أن يكون موظف في القطاع الحكومي بالإضافى إلى ضرورة تقديم وثيقة أصلية عليها ختم البنك تفيد بإمكانية الحصول على القرض

من الضروري أن يقدم الشخص المستفيد كشف حساب يشير إلى تحركات الحساب في الفترة الأخيرة خلال آخر 3 أشهر يحصل عليها الموظف إلى بنك التنمية.

لكي يضمن الحصول على القثرض بنجاح ضرورة حصوله على نموذج 104 مكتمل موضح عليه كافة الأختام المطلوبة والتوقيعات الخاصة بجهة العمل بحيث لا يتجاوز مدة 60 يوماً لتقديمه للجهات المختصة.

كيفية الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية:

للحصول على قرض الاسرة يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي: