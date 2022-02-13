الآن قرض البنك الأهلي السعودي حتى مليون ونصف ريال والموافقة الفورية طالما مستوفي الشروط

التمويل الشخصي من البنك الاهلي السعودي يمتاز بالعديد من المزايا عن أى تمويلات اخرى وهو ما سوف نوضحه بداخل المقال ونوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل البنك الأهلي السعودي وكيفية الحصول وطرق التواصل مع البنك، حيث يعتبر البنك الأهلي السعودي واحد من أهم البنوك في المملكة ويقدم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين في المملكة، ويسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها توفير الخدمات وتحسين خدمة العملاء ومساعدة المواطنين في تحسين احتياجاتهم الأساسية من تجديد المنزل أو إكمال التعليم، يبحث العديد من المواطنين عن السيولة النقدية وذلك من خلال الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل وذلك لكافة القطاعات الحكومية وكذلك الشركات الخاصة الموثقة والغير موثقة والتي تعد عمل على تحويل رواتب العاملين بالشركات إلى البنك الأهلي من خلال نظام “سريع” لتحويل الرواتب الخاصة بالموظفين.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي:

يمتاز التمويل الشخصي السعودي بعدة مزايا من أهمها مايلي:

ضرورة أن تتوافق أحكام البنك الأهلي السعودي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتيح البنك العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بشكل إلكتروني حيث يوفر على المستخدم التوجه إلى الفرع الرئيسي، ويتم التقديم من خلال الدخول على الرابط الرسمي للبنك الإلكتروني ويتم تقديم كافة الأوراق والمستندات التي يمكن أن يحتاجها الشخص المستفيد عن رغبته في الحصول على التمويل، كما يقوم البنك بكل سهولة بالتوقيع السريع من خلال خدمة التصديق الرقمي للحصول على الموافقة بمنتهى السرعة.

ضمن المزايا التي يمكن أن يحصل عليها الشخص المستفيد هي أنه يمكن له السداد بكل سهولة ويسر وتمتد فترة السداد حتى 5 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية السداد المبكر للعميل.

ليس هناك أي رسوم إدارية

وكذلك يمتاز انه في حالة الوفاة أو العجز الكلي يعفى من سداد باقي الاقساط ويتم ذلك حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين الخاصة بالعميل.

الوثائق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل الشخصي :

من أهم المستندات التي يتم تقديمها شاشة تقرير النطاقات على أن تكون ملونة وكاملة بالإضافة إلى العديد من المستندات الهامة.

شهادة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى صورة من السجل التجاري موضح به حالة الشخص المستفيد.

آلية الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي:

أن يكون الشخص المستفيد من تمويل البنك الأهلي السعودي جنسيته سعودي الأصل.

يتراوح عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل بين 18 حتى 60 عام.

ويشترط على المتقدم لطلب قرض البنك الأهلى السعودي أن ينتمي المتقدم إلى القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة من قبل الحكومة والغير معتمدة التي تقوم بتحويل رواتب العمال والموظفين الذين يعملون بهذه الشركات إلى البنك الأهلي.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 3 ألف ريال سعودي.

من المعروف أن مبلغ التمويل الذي يمكن الحصول عليه يبدأ من 5,000 ريال سعودي حتى 1,500,000 ريال سعودي.

طرق تواصل العملاء مع البنك الأهلي السعودي: