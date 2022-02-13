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عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحدة www.heac.gov.om رابط تسجيل التأهيل التربوي للالتحاق بالمجال التعليمي في مدارس سلطنة عمان الحكومية للعام الأكاديمي 2022-2023، حيث قامت بوابة القبول الموحدة بالسلطنة باستقبال تسجيلات غير الحاصلين على المؤهلات التربوية من الاصلين على الشهادات العليا للتسجيل في البرنامج والتمتع بميزاته، على أن يكون من حقهم الالتحاق بالتدريس بالمجال التعليمي بالعام المقبل حسب حاجة المدارس لذلك، وتكون مدة الدراسة بالبرنامج 9 أشهر وتقوم وزارة العمل بانتخاب الكوادر الأفضل ويتم حصولهم على امتيازات مالية.

بوابة القبول الموحدة www.heac.gov.om رابط تسجيل التأهيل التربوي ورازة العمل 2022-2023

قامت وزارة العمل بالسلطنة بالاتفاق مع بوابة القبول الوطنية الموحدة بفتح باب التسجيل في الوقت الراهن، وخاصة بعد انتهاء اختبارات منتصف العام وتفرغ المدارس لاستقبال المتدربين، فتح باب التسجيل في البرنامج التأهيلي “برنامج التأهيل التربوي” والذي يتم فيه قبول 4500 حاصل على شهادة عليا في عدد من المجالات المطلوبة بالقطاع التعليمي بوزارة التعليم للعمل في القطاع التعليمي والتعرف على الأسس العامة والتربوية وأساسيات التدريس والتعامل مع الطالب لخلق طالب يخب العلم ويحرص على تحصيله بما يعود بالاستفادة على الجميع.

بوابة وزارة العمل سلطنة عُمان

تحرص وزارة العمل بالسلطنة على توظيف الطاقة العاملة من الشباب من جميع التخصصات والشهادات الأكاديمية، ويتم إطلاق عدد من البرامج التأهيلية والتوظيفية بين الحين والآخر، وحرصا على توفير فرص للعمل قامت الوزارة بالاتفاق مع بوابة القبول بفتح باب التأهيل لغير العاملين بالقطاع التعليمي أو غير الحاصلين على مؤهل تربوي وذلك للحصول على مدة وبرنامج تربوي يتمكن من خلاله من الحصول على المهارة اللازمة للعمل بالقطاع التعليمي.

المؤهلات التي يتم فتح باب التسجيل فيها ببوابة القبول الموحدة

يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني في شهادات مثل التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، كذلك مادة الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء وأيضا مادة الجغرافيا والتاريخ وتقنية المعلومات والرياضة المدرسي والفنون التشكيلية وأخيرا المهارات الموسيقية.

موعد التسجيل بالبرنامج التربوي

موعد بداية التسجيل في برنامج التأهيل التربوي موعد انتهاء أجل التقديم ببرنامج التأهيل يبدا التسجيل للمعلمين بالبرنامج في يوم الأحد 13 فبراير 2022 ينتهي الساعة 2:30 ظهرا يوم 14 مارس الاثنين 2022.