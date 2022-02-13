“تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة” منصة ريف تسجيل الدخول www.reef.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة، حيث تريد العديد من الأسر العاملة في القطاعات الإنتاجية في السعودية في مشاريع صغيرة الاستفادة من دعم برنامج ريف الذي تقدمه الحكومة السعودية للعديد من الأفراد والأسر، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال طريقة الدخول إلى موقع ريف والتسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة، وما هي الشروط المطلوبة وكيفية الاستعلام عن الأهلية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

دعم ريف للاسر المنتجة

تقوم الحكومة السعودية بتقديم دعم ريف للعديد من الأسر والعديد من الأشخاص، حيث تدعم من يعملون في المشاريع الإنتاجية الصغيرة وتوفر لهم دعم ريف لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ومساعدتهم على تحمل تكاليف المواد الخام وما إلى ذلك، وهذا من باب تشجيع الإنتاج المحلي السعودي.

المستفيدين من دعم ريف

ويستفيد العديد من الأشخاص من دعم ريف، وهذا في حالة انطبقت عليهم الشروط والتي منها أن يكون مشروعك من أحد القطاعات التالية:

الثروة الحيوانية (مثل تربية المواشي).

زراعة الفاكهة.

الثروة السمكية (مزارع السمك او الصيد).

زراعة المحاصيل البعلية.

إنتاج منتجات القيمة المضافة.

زراعة الورد والنباتات العطرية.

وعند عملية التسجيل التي سنتابعها معكم في الأسطر القادمة، سيتطلب منكم إدخال بيانات المشروع من حيث القطاع والنشاط والمنتج المستهدف.

وقد تعرفنا معكم على طريقة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1443، فتابعونا.

شروط دعم ريف

ويوجد العديد من الشروط التي يجب أن تنطبق عليك حتى يتم قبولك في دعم ريف وهي:

عدم العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يقل عمرك عن 21 سنة.

العمل بنفسك في القطاع الذي قدمت عليه الدعم.

ألا يزيد الدخل الشهري الخاص بك عن 6 آلاف ريال سعودي.

أن يكون مشروعك من أحد القطاعات المدعومة في البرنامج.

امتلاك وثيقة العمل الحر.

وقد تابعنا مع حضراتكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الجديد، فتابعوا معنا.

تسجيل دعم ريف للاسر المنتجة

ويمكنك التقديم على الدعم بكل سهولة ويسر وهذا عن طريق متابعة الخطوات التالية: