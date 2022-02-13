أستراليا تخلى سفارتها فى كييف وتطالب الصين بعدم الصمت

جدة - نرمين السيد - قالت أستراليا، الأحد، إنها بدأت فى إخلاء سفارتها فى كييف بأوكرانيا، فى ظل التدهور السريع للأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية، ودعا رئيس الوزراء سكوت موريسون الصين إلى عدم التزام الصمت بشأن الأزمة.





وصعّدت الولايات المتحدة وأوروبا التحذيرات من أن روسيا قد تشن هجوما وشيكا على أوكرانيا، فى حين رفض الكرملين، الذى يسعى لمزيد من النفوذ فى أوروبا ما بعد الحرب الباردة، الرد الدبلوماسى المشترك للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى على مطالبه لخفض حدة التوتر، ووصفه بأنه عديم الاحترام. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، فى بيان، إن تعليمات صدرت لموظفى السفارة فى كييف بالانتقال إلى مكتب مؤقت فى مدينة لفيف الواقعة بغرب أوكرانيا على بعد حوالى 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا. وأضافت: "نواصل نصيحتنا للأستراليين بمغادرة أوكرانيا على الفور بالوسائل التجارية".

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