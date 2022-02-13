وزير الخارجية الأمريكى يعلق على إجلاء موظفى السفارة الأمريكية فى كييف

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن خطر التصعيد حول أوكرانيا مرتفع بما يكفى لذلك يمكن اعتبار إجلاء موظفى السفارة الأمريكية فى كييف بالتصرف العقلانى الحكيم.





وذكر بلينكن، فى مؤتمر صحفى عقده فى هونولولو بولاية هاواى يوم السبت، أن المسار الدبلوماسى لحل الأزمة حول أوكرانيا "لا يزال سالكا".

وقال إذا صعدت روسيا الموقف، سيكون رد الولايات المتحدة وحلفاؤها "سريعا وموحدا وصارما".

وأضاف الوزير: "بالأمس أمرنا بترحيل معظم الأمريكيين، الذين ما زالوا فى السفارة فى كييف. لا يزال خطر تنفيذ روسيا عملا عسكريا كبيرا، لذلك يمكن اعتبار هذا التصرف حكيما".

وأعرب عن ثقته بأنه، "لا ينبغى أن يستغرب أحد" إذا قامت روسيا "باستفزاز أو تدبير حادثة"، لاستخدامها بعد ذلك فى "تبرير" العمليات العسكرية.