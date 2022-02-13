موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022 والحالات التي يتوقف فيها صرف الدعم

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي يبحث عنها جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك حيث تم اعتماد الموعد الرسمي الخاصة بإصدار الدفعة الجديدة من البرنامج الخاص بدعم عدد كبير جدًا من الأشخاص في المملكة العربية السعودية حيث تقوم الحكومة بتقديم هذا الدعم من أجل ضمان حياة كريمة لجميع الأشخاص في المملكة، ويتم تقديم الدعم للأشخاص والأسر الأكثر فقرًا في المملكة العربية السعودية، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالموعد الخاص بالضمان وشروط الصرف وكذلك رابط التسجيل فيه.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد

في ظل التساؤلات الكثيرة حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الدفعة الخاصة بشهر فبراير من عام 2022 والتي من المقرر أن يتم صرفها في خلال الأيام القليلة القادمة من شهر فبراير 2022 الجاري وذلك لجميع الأشخاص الذين تم قبول الطلبات الخاصة بهم، وكانت وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية قد أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب تتوافر في الأشخاص الحاصلين على هذا الدعم، ومن بين هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

أبناء من الأب السعودي والأيتام وأصحاب الإعاقات.

المرأة المطلقة أو الأرملة من مواطن غير سعودي.

الارامل والمطلقات من لهم أبناء سعوديين.

يجب ألا يمتلك الشخص المتقدم أي أملاك أو أصول.

ألا يكون المتقدم موجود في دور الإيواء في السعودية.

الحالات التي يتوقف فيها الحصول على الضمان

وبعد أن تعرفنا على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد نتعرف الآن على بعض الحالات التي يتوقف فيها الحصول على الدفعة الخاصة بالضمان الإجتماعي 1443 في المملكة العربية السعودية والتي من بينها: