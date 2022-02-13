جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و579 وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و579 وفاة. وأفادت وزارة الصحة بالمكسيك بأن العدد الإجمالى للاصابات فى البلاد بلغت خمسة ملايين و283852 إصابة فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 312697.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك.. تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.