واشنطن تحذر من هجمات قرصنة إلكترونية روسية ضد المؤسسات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى ظل تحذيرات من مسئولى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن الغزو الروسى لأوكرانيا قد يكون وشيكا. وأوصت الهيئة الأمريكية جميع المؤسسات فى الولايات المتحدة، بصرف النظر عن حجمها، برفع حالة التأهب تحسبا لعمليات قرصنة إلكترونية وحماية لأصولها الأكثر أهمية، حسب صحيفة ذا هيل الأمريكية. وأوضحت الهيئة أنه رغم عدم وجود تهديدات محددة ذات مصداقية لهذه المؤسسات فإن من الممكن للحكومة الروسية أن تقوم بتصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار باستخدام أدوات تضر بالآخرين خارج أوكرانيا. وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندى على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.

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