الشرطة الأسترالية تمهل المحتجين حتى نهاية اليوم لمغادرة شوارع العاصمة

جدة - نرمين السيد - أمهلت الشرطة الأسترالية آلاف المحتجين حتى نهاية اليوم الأحد، لمغادرة المناطق التى يحتلونها منذ أيام فى العاصمة كانبيرا، وذلك مع تواصل الاحتجاجات ضد إلزامية التطعيم الخاص بفيروس كورونا.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأسترالية، إن عدة آلاف من المحتجين لم يبرحوا أماكنهم فى أرض المعارض الرئيسية فى كانبيرا، بينما تجمع أقل من 100 متظاهر قرب مبنى البرلمان الاتحادى، لافتًا إلى أنه لم يعتقل أحد فى كانبيرا اليوم حتى الآن، وذلك بعد اعتقال 3 محتجين أمس السبت.

وشدد المتحدث باسم الشرطة على المحتجين بأنه "يجب أن يغادروا اليوم"، ممتنعًا عن الافصاح عن الإجراء الذى ستتخذه السلطات إذا رفضوا الامتثال لمطالب السلطات.

وبالتزامن مع تظاهرات أستراليا، تجمع المتظاهرون فى العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، قرب برلمان البلاد، وذلك لليوم السادس تواليًا رغم الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وأسوة بالمظاهرات التى شهدتها كندا، أغلق المحتجون عدة شوارع حول البرلمان بشاحناتهم أو حافلاتهم أو دراجاتهم النارية، حيث لا تزال الاحتجاجات صغيرة نسبيا فى البلدين اللذين يؤيد معظم سكانهما التطعيم.