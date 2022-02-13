عاجل- واشنطن تكشف حقيقة تنفيذها عمليات فى المياه الإقليمية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال الكابتن راينز ـ فى تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد - إن المزاعم الروسية حول إجبار غواصة أمريكية على مغادرة مياهها الإقليمية فى المحيط الهادى ومطاردتها هناك لا أساس لها من الصحة.

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