السعودية: نقل 4% من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة

جدة - نرمين السيد - وقال، اليوم الأحد، إن نقل هذه الأسهم يعزز مركز الصندوق المالى القوى، كما يسهم فى دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.
وأضاف أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال فى المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة فى المحتوى المحلى لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة فى سوق العمل المحلية.
كما أشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر فى شركة (أرامكو) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالى أسهم الشركة.
واختتم ولى العهد تصريحه بأن المملكة ماضية فى تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم فى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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