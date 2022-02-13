بولسونارو يزور روسيا: نصلى من أجل السلام

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإذاعة "توبى" البرازيلية، فمن المقرر أن يلتقى بولسونارو بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعد غدٍ الأربعاء.

وبحسب"توبى"، قال بولسونارو، أمس السبت: "دعانى الرئيس بوتين، وتعتمد البرازيل إلى حد كبير على المخصبات من روسيا وبيلاروسيا، نصلى للرب من أجل أن يسود السلام العالم".

وأضاف الرئيس البرازيلى: "سنصطحب أيضًا مجموعة من الوزراء الذين سيتعاملون مع قضايا مثل الطاقة والدفاع والزراعة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع الروس والبرازيليين يوم الأربعاء، فى صيغة تتبعها روسيا مع عدد قليل من الدول.

وتأتى زيارة الرئيس البرازيلى إلى روسيا تزامنًا مع توترات غير مسبوقة بين روسيا والغرب، خصوصا حلف شمال الأطلسى "ناتو"، حيث زادت الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا إلى نحو 130 ألف عسكرى، وسط تكهنات بغزو روسى وشيك على أوكرانيا.