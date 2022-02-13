طريقة سريعة لتحديث ببجي 1.8 الجديد 2022 بالخطوات أحدث إصدار من شركة إنتاج pubg game

تحديث ببجي 1.8، التحديث الجديد لببجي موبايل جاء بالكثير من الفوائد ومن أهم هذه الفوائد إضافة وضع جديد إلى اللعبة يسمى BR: EXTREME ، كما أن تحديث ببجي 1.8 يحتوي على 64 لاعب بمهام متعددة وسلاح جديد يسمى P1911 ، كما يحتوي التحديث الجديد على قنبلة يخرج منها دخان كثير جدًا وذلك بالإضافة إلى طائرة هيلوكوبتر أخرى إضافية، وأيضًا مدة استغراق كل مغامرة جديدة في تحديث ببجي الجديد دقيقة واحدة.

طريقة سريعة لتحديث ببجي 1.8 الجديد

كل اللاعبين كانوا منتظرين بشدة موعد إعلان وقت التحديث الجديد للعبة وذلك بعد أن تم التصريح عنه في سبتمبر الماضي، وذلك يرجع لما يمتلكه التحديث من مميزات، ويستطيع أي لاعب أن يقوم بتحميل تحديث ببجي 1.8 إذا كان لديه لعبة ببجي العادية بالفعل، وذلك يتم على عدد من الخطوات:

نقوم بالدخول إلى متجر التطبيقات على موبايلك الشخصي ثم نقوم بالبحث عن لعبة ببجي موبايل. ثم تظهر لنا كلمة تحديث نقوم بالضغط عليها. وبعد عدة دقائق سوف يتم تحديث ببجي موبايل.

مميزات تحديث ببجي 1.8 الجديد لعام 2022