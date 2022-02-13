أوكرانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن البلاد شهدت رقماً قياسياً جديداً فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى أخر 24 ساعة بلغ 24 ألفاً و518 حالة، مما يرفع إجمالى الإصابات إلى أربعة ملايين و525 ألفاً و700 حالة على مستوى البلاد.





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