عاجل- انسحاب موظفين أمريكيين من دونيتسك الأوكرانية وسط ترقب لـ «غزو روسى»

جدة - نرمين السيد - بدأ موظفون أمريكيون بمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، اليوم الأحد، الانسحاب بالسيارات من مدينة دونيتسك التى يسيطر عليها المتمردون فى شرق أوكرانيا، وسط مخاوف من غزو روسى محتمل، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن شهود عيان.





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