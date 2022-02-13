جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات المعهد، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية، أن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد ارتفع بذلك إلى 12 مليوناً و344 ألفاً و661 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 119 ألفاً و935 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة حوالى 8 ملايين و737 ألف شخص حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل أكثر من 125 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.