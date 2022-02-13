إحباط استهداف أرتال دعم لوجستى فى محافظة المثنى العراقية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لخلية الإعلام الأمنى، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميدانى المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستى بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".

وأضافت أنه تم تفكيكهما من قبل خبير المتفجرات، وفقا لقناة "السومرية نيوز".