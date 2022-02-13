السفير حسام زكى فى المنتدى العربى للاقتصاد الرقمى: نعتز كعرب بـ إكسبو دبى

جدة - نرمين السيد - وألقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كلمة فى افتتاح المنتدى، حول أهمية الاقتصاد الرقمي فى المنطقة العربية، وإلى نص الكلمة:

معإلى الدكتور ثانى بن أحمد الزيودى

وزير دولة للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد

بدولة الإمارات العربية المتحدة

معإلى السيد ياسين المهدى وليد

الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

أصحاب المعإلى والسعادة،

السيدات والسادة،

إنه لمن دواعى السرور أن نجتمع اليوم لافتتاح المنتدى العربى للاقتصاد الرقمى.. هنا فى هذه المنصة العالمية إكسبو 2020 دبى.. التى نعتز كعرب بإقامتها لأول مرة فى المنطقة العربية تحت "شعار تواصل العقول وصنع المستقبل".. واسمحوا لى فى البداية أن أتقدم بالشكر لشريكنا الرئيسى فى هذه الفعالية.. الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى.. الذى يسعى بتفان لتطوير الاقتصاد الرقمى العربى، ويبذل مجهودات تستحق كل الثناء والتقدير، وأعرب عن تقديرى العميق وشكرى للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخية لحرصه الدائم على بناء شراكة قوية ومستدامة مع جامعة الدول العربية، ولدعمه تنظيم هذا المنتدى.. كما أحيى هنا أخى الدكتور على محمد الخورى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى وفريقه على تعاونه وجهده الملموس.

عندما تلقينا دعوة من حكومة دولة الامارات للمشاركة فى إكسبو دبى، حرصنا أن تتسق الفعاليات التى نقيمها مع محاور المعرض الثلاثة وهى الشباب والابتكار والمرأة.. ولأن الاقتصاد الرقمى قائم بشكل أساسى على الابتكار والتكنولوجيا، فقد اخترناه موضوعا رئيسيا من ضمن الموضوعات الأخرى لمشاركتنا.. وليس خافيا على أحد منا أهميته المتعاظمة كمورد أساسى من موارد ثروة الأمم.. فقد أصبح هذا القطاع -بفضل تطور الرقمنة وانتشار تطبيقاتها- محركا أساسيا للاقتصادات.. ومجالا مدرا للربح تتنافس فيه الدول والشركات لبناء قدراتها وإنتاج أحدث التكنولوجيا.

إن الناظر فى أرقام الاقتصاد الرقمى فى المنطقة العربية، سيدرك ضعف مساهمة هذا المورد فى الاقتصادات العربية.. التى لا تزال تعتمد على القطاعات التقليدية فى الإنتاج.. كما سيلاحظ بوضوح التفاوت بين الدول العربية وداخل الدول نفسها.. فعلى الصعيد القطرى يبرز المؤشر العربى للاقتصاد الرقمى الذى أطلقه الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى بالتعاون مع جامعة الدول العربية فى عام 2018.. أقول.. يبرز المؤشر تصدر دول الخليج - وعلى رأسها الإمارات - للمشهد العربى.. فى حين لا تزال بعض دول المنطقة فى بداية مشوارها الرقمى.. أما على الصعيد الوطنى، فقد شهدت قطاعات كالاتصالات والمصارف والتجارة الالكترونية نموا كبيرا.. لكن قطاعات أخرى حيوية كالزراعة والصناعة لم تستفد بشكل كاف مما تتيحه الرقمنة من إمكانات هائلة لرفع الإنتاج وتسويقه.

إن الركائز الأساسية لخطط تعزيز الاقتصاد الرقمى معروفة ولا نحتاج مزيدا من الوقت والبحث لبيانها.. إن ما نحتاجه فى دولنا هو تسريع وتيرة تنفيذها من خلال استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة حاضنة للأعمال، وبناء القدرات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الفكر الإبداعى والرقمى لدى شبابنا..و فى نظرى.. تكمن كلمة السر من بين العناصر التى أشرت إليها الآن فى "الشباب".. هذه أهم ثروة يجب الاستثمار فيها بتدريبها واستقطابها والاصغاء إليها.

وإدراكا منها بأهمية التحول الرقمى، سعت الحكومات العربية لوضع خطط لبناء قدراتها فى هذا المجال، حيث أطلقت أغلب الدول العربية برامج وسياسات فى هذا الشأن، كما أنشأ بعضها وزارات وأجهزة عليا أسندت إليها متابعة تنفيذ هذه الخطط.. وأستدل هنا على سبيل المثال بإنشاء الجزائر لوزارة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وإنشاء الإمارات لوزارتين مكلفتين بالذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة.. وبالرغم من هذه الجهود التى مكنت المنطقة العربية من تحقيق خطوات ملموسة فى مجال الرقمنة وتحسن آداء اقتصاداتها.. إلا أن دولنا لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتطوير قدراتها وتوفير مناخ مشجع على الابتكار.. يساهم فى تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا إلى منتجة لها.. إننا نحتاج لتغيير هذه الأوضاع إلى التحرك سريعا وفق سياسات منسقة ومتكاملة تتناول الموضوع فى كل جوانبه.. وفى هذا الشأن، تتضمن الرؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمى التى تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى.. كل العناصر التى تهدف إلى بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية العربية وفق برنامج يتضمن 20 هدفا استراتيجيا، وأرى أنه يتعين علينا الاستفادة من محتواها، كما أتمنى أن نتعاون جميعا لتنفيذها.. لاسيما وأن ملف الرؤية المشتركة مدرج ضمن الموضوعات الاقتصادية للقمة العربية القادمة المقرر عقدها فى الجزائر.

السيدات والسادة،

اسمحوا لى من هذا المقام أن أغتنم الفرصة لأشير باختصار شديد إلى بعض جهود جامعة الدول العربية فى مجال التحول الرقمى بصفته المجال الأشمل، إذ يضم بالاضافة إلى ملف الاقتصاد الرقمى، موضوعات رسم السياسات، وبناء القدرات، والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى.. وغيرها، وفى هذا الصدد، اختارت لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية - وهى أعلى هيئة عربية تضم فى عضويتها كل المنظمات المتخصصة والاتحادات العربية - تناول موضوع التحول الرقمى بشكل رئيسى خلال أعمالها، ولقد شهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة إطلاق العديد من المبادرات فى هذا الشأن، وأشير هنا على سبيل المثال إلى الاستراتيجية العربية للأمن السيبرانى، ومقترح تشكيل مجلس استشارى عربى للذكاء الاصطناعى، والمبادئ الاسترشادية العربية للجامعة الذكية، وتحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء وبعض الشركاء.. هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع التى تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمى للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة والشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.. وغيرها.

و فى ذات السياق أيضا، أود الافادة أنه خلال الاجتماع الأخير للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك المنعقد فى الرياض بتاريخ 26 بناير 2022، قررنا أن ندرج بندا دائما على جدول أعمال القمة العربية لمتابعة ملفات التحول الرقمى وطرح مبادرات عربية جديدة ضمنه، كما تم الاتفاق خلال ذات الاجتماع على بدء التحضير لوضع تصور لعقد مؤتمر عربى تحت مظلة جامعة الدول العربية وبمشاركة المنظمات العربية والدول الاعضاء والقطاع الخاص.. يتناول مجالات الرقمنة ويتيح الفرصة لكافة الفاعلين لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وسيتم الإعلان عنه حين استكمال كل جوانبه.

السيدات والسادة،

يسعدنى اليوم أن نطلق معا اليوم "المنتدى العربى للاقتصاد الرقمى".. ضمن سلسة من الفعاليات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الرقمى العربى، ولقد حرصنا أن يكون البرنامج متنوعا، ليتناول موضوعات الاجندة الرقمية العربية وتجارب الدول العربية والتجارة الالكترونية والأمن السيبرانى، وكلى ثقة بأن يخرج هذا المنتدى بنتائج تخدم الأهداف والمقاصد العربية.

وفى الختام، لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر مجددا إلى دولة الإمارات لاستضافتها أعمال المنتدى، والشكر موصول لكل من لبى دعوتنا بالحضور.. وشكرا لكم.